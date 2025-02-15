Чемпионат Франции. "Брест" и "Осер" сыграли вничью
время публикации: 15 февраля 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 09:57
В стартовом матче двадцать второго тура чемпионата Франции "Брест" сыграл вничью с "Осером" 2:2.
"Осер" не побеждает в десятом матче Лиги1 подряд.
"Брест" находится на восьмом месте.
Хозяева (Брест) владели статистическим преимуществом (64% владения мчом, 18:11 по ударам). Соперники нанесли по 6 точных ударов.
Гаэтан Перрен дважды выводил гостей вперед.
"Брест" ответил голами арендованного у "Труа" Абдилайе Ндиайе и арендованного у "Майнца" Людовика Ажорка.
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