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Чемпионат Франции. "Брест" и "Осер" сыграли вничью

Футбол
время публикации: 15 февраля 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 09:57
Чемпионат Франции. "Брест" и "Осер" сыграли вничью
AP Photo/Mathieu Pattier

В стартовом матче двадцать второго тура чемпионата Франции "Брест" сыграл вничью с "Осером" 2:2.

"Осер" не побеждает в десятом матче Лиги1 подряд.

"Брест" находится на восьмом месте.

Хозяева (Брест) владели статистическим преимуществом (64% владения мчом, 18:11 по ударам). Соперники нанесли по 6 точных ударов.

Гаэтан Перрен дважды выводил гостей вперед.

"Брест" ответил голами арендованного у "Труа" Абдилайе Ндиайе и арендованного у "Майнца" Людовика Ажорка.

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