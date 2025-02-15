Сюрприз чемпионата Англии. "Брайтон" разгромил "Челси". Голевая передача вратаря

В стартовом матче двадцать пятого тура чемпионата Анлии "Брайтон энд Хоув" разгромил "Челси" 3:0.

"Брайтон энд Хоув": Вербрюгген, Уэлтман, ван Хеке, Уэбстер, Лампти, Хиншелвуд (Гомес, 74), Балеба (О'Райли, 84), Минте (Адингра, 89), Рюттер (Педро, 74), Митома, Уэлбек (Аяри, 84).

"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Джеймс, 65), Чалоба, Колвилл, Кукурелья, Кайседо (Дьюсбери-Холл, 65), Фернандес, Мадуэке (Санчо, 21), Палмер, Нету (Джордж, 65), Нкунку.

"Чайки" за неделю дважды обыграли "Челси". 8 февраля - в матче Кубка Англии 2:1.

Интересная статистика. "Челси" большую часть матча (70%) владел мячом, но не нанес ни одного точного удара. "Синие" не нанесли ни одного точного удара в матче Премьер-лиги впервые с сентября 2021 года.

На 27-й минуте Вербрюгген выбил мяч на чужую половину поля. Каору Митома обыграл Чалобу и пробил в нижний угол 1:0.

На 35-й минуте Энцо Фернандес забил. Гол не засчитан. Фернандес оттолкнул защитника перед тем как забить.

На 38-й минуте Уэлбек сделал передачу на линию вратарской. 20-летний Янкуба Минте обыграл защитника и отправил мяч в сетку 2:0.

На 41-й минуте Гюсто пробил издали.Мяч пролетел рядом с "девяткой".

На 63-й минуте Уэлбек сделал передачу. Минте пробил в ближний угол 3:0. Дэнни Уэлбек впервые сделал две результативные передачи в одном матче Премьер-лиги с мая 2017 года.

На 75-й минуте ошибся вратарь "Челси", подарив мяч сопернику. Педро не попал в пустые ворота.