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Спорт

Хет-трик Мармуша. Рекорд Эдерсона. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 15 февраля 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 19:08
Хет-трик Мармуша. Рекорд Эдерсона. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Ian Hodgson

Состоялись матчи двадцать пятого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" 4:0.

Астон Вилла (Бирмингем) - Ипсвич 1:1

Неожиданно "Астон Вилла" не смогла справиться с аутсайдером.

Гол в ворота "трактористов" забил Оливер Уоткинс. Это его 38-й гол в матчах Премьер-лиги на "Вилла Парке".

Фулхэм (Лондон) - Ноттингем Форест 2:1

"Дачники" одержали третью победу подряд (во всех турнирах).

Манчестер Сити - Ньюкасл 4:0

Три гола за 14 минут в первом тайме забил Омар Мармуш, проводивший пятый матч за "Манчестер Сити".

На 84-й минуте Джеймс Макэтти довершил разгром.

Эдерсон сделал голевую передачу Мармушу и установил рекорд Премьер-лиги для вратарей - 6 голевых передач.

Саутгемптон - Борнмут 1:3

Вест Хэм (Лондон) - Брентфорд 0:1

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