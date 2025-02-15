Хет-трик Мармуша. Рекорд Эдерсона. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 15 февраля 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 19:08
Состоялись матчи двадцать пятого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" 4:0.
Астон Вилла (Бирмингем) - Ипсвич 1:1
Неожиданно "Астон Вилла" не смогла справиться с аутсайдером.
Гол в ворота "трактористов" забил Оливер Уоткинс. Это его 38-й гол в матчах Премьер-лиги на "Вилла Парке".
Фулхэм (Лондон) - Ноттингем Форест 2:1
"Дачники" одержали третью победу подряд (во всех турнирах).
Манчестер Сити - Ньюкасл 4:0
Три гола за 14 минут в первом тайме забил Омар Мармуш, проводивший пятый матч за "Манчестер Сити".
На 84-й минуте Джеймс Макэтти довершил разгром.
Эдерсон сделал голевую передачу Мармушу и установил рекорд Премьер-лиги для вратарей - 6 голевых передач.
Саутгемптон - Борнмут 1:3
Вест Хэм (Лондон) - Брентфорд 0:1
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