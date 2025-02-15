Чемпионат Испании. Результативная передача Цыганкова. "Жирона" проиграла "Хетафе"

В стартовом матче двадцать четвертого тура чемпионата Испании "Хетафе" в гостях обыграл "Жирону" 2:1.

"Жирона": Гассанига, Мартинес, Лопес (Артур Мело, 69), Крейчи, Блинд, Гутьеррес, Эррера, Ромеу (Асприлья, 69), Хиль (Мартин, 78), Стуани (Порту, 78), Цыганков (Миовски, 90 +4).

"Хетафе": Сория, Рико, Альдерете, Дуарте, Иглесиас, Бернат (Карлес Перес, 61), Джене, Арамбари (Ньом, 77), Терратс (Сантьяго, 89), Уче (Йилдирим, 89), Хуанми (Майораль, 61).

"Хетафе" не проиграл в шестом матче Примеро подряд. Команда поднялась на 11-е место.

На 3-й минуте Крейчи потерял мяч в своей штрафной. Кристанус Уче (летом перешел из "Сеуты") подарком воспользовался и отправил мяч в нижний угол 0:1.

На 54-й минуте украинец Виктор Цыганков подал угловой. Янхель Эррера головой отправил мяч в дальний угол 1:1. Венесуэлец забил "Хетафе" и в матче первого круга.

На 62-й минуте Хуан Иглесиас нанес удар из-за пределов штрафной. Гассанига мяч парировал. Борха Майораль, только что вышедший на замену, добил мяч в сетку 1:2.