Неожиданные поражения "Штутгарта" и "Боруссии". Результаты матчей чемпионата Германии
время публикации: 15 февраля 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 18:39
Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" проиграла "Бохуму" 0:2.
Унион (Берлин) - Боруссия (Менхенгладбах) 1:2
Тим Кляйндинст забил в пятом матче подряд. В последний раз игрок гладбахской "Боруссии" забивал в пяти матчах подряд 20 лет назад: Оливер Нойвил в 2004 году.
Штутгарт - Вольфсбург 1:2
На 77-й минуте в счете вели хозяева. "Волки" забили два гола за 10 минут.
Бохум - Боруссия (Дортмунд) 2:0
"Бохум" обыграл "Боруссию" впервые с апреля 2022 года.
Провалы "Боруссии" в этом сезоне уже перестали кого-либо удивлять.
Санкт-Паули (Гамбург) - Фрайбург 0:1
Ссылки по теме