Неожиданные поражения "Штутгарта" и "Боруссии". Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" проиграла "Бохуму" 0:2.

Унион (Берлин) - Боруссия (Менхенгладбах) 1:2

Тим Кляйндинст забил в пятом матче подряд. В последний раз игрок гладбахской "Боруссии" забивал в пяти матчах подряд 20 лет назад: Оливер Нойвил в 2004 году.

Штутгарт - Вольфсбург 1:2

На 77-й минуте в счете вели хозяева. "Волки" забили два гола за 10 минут.

Бохум - Боруссия (Дортмунд) 2:0

"Бохум" обыграл "Боруссию" впервые с апреля 2022 года.

Провалы "Боруссии" в этом сезоне уже перестали кого-либо удивлять.

Санкт-Паули (Гамбург) - Фрайбург 0:1