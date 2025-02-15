Чемпионат Англии. Микель Мерино вышел на замену и принес "Арсеналу" победу

В матче двадцать пятого тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях обыграл "Лестер" 2:0.

"Лестер": Германсен, Джастин (Кулибали 43), Фас, Околи, Кристиансен, Ндиди (Буонанотте 85), Сумаре, Де Кордова-Рид (Дака 86), Эль-Ханнус, Джордан Аю (Мавдиди 75), Варди.

"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли (Калафиори 76), Эдегор, Партей (Жоржина 76), Райс, Нванери, Троссард (Терни 89), Стерлинг (Мерино 81).

"Арсенал" играл так, как и положено лидеру против аутсайдера ("канониры" занимают второе место, "лисы" находятся в зоне вылета) (61% владения мячом, 11:6 по ударам, 5:2 по точным ударам, 7:3 по угловым), но дожать соперника сумел только в конце после выхода на поле Микеля Мерино.

"Канониры" попали в сложную ситуацию: четыре центральных нападающих получили тяжелые травмы. По мнению экспертов, "Арсенал" остался без центрфорвардов.

В первом тайме у гостей в атаке не получалось почти ничего, а единственный опасный момент создали хозяева на последних секундах первого тайма. Кристиансен прошел по флангу и навесил. Ндиди пробил в дальний угол, но не попал.

Первый опасный момент лондонцы создали на 61-й минуте. Парти сделал длинный пас вперед. Эдегор сбросил мяч Нванери. Тот обыграл защитника и нанес обводящий удар в "девятку". Немного неточно.

На 73-й минуте Айю направил мяч в штрафную. Де Кордоба-Рид был один, но промедлил и защитник в подкате сумел выбить мяч.

На 76-й минуте мяч после удара Нванери попал в штангу. На 81-й минуте Нванери навесил. Микель Мерино (27 августа перешел из "Реал Сосьедад") головой отправил мяч в дальний нижний угол 0:1.

На 87-й минуте быстрая атака "Арсенала". Троссар прострелил. Мерино никто не мешал и он катнул мяч в нижний угол 2:0.