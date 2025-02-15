Чемпионат Италии. Победный автогол на 90-й минуте

В стартовом матче двадцать пятого тура чемпионата Италии "Болонья" победила "Торино" 3:2.

"Болонья": Скорупски, Холм (Калабрия 87), Беукема, Лукуми (Казале 46), Миранда, Фройлер, Побега (Фаббиан 82), Ндой, Моро (Эбишер 87), Домингес (Камбиаги 77), Кастро.

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич (Педерсен 54), Марипан, Коко, Лазаро (Мазина 81), Касадеи, Линетти (Гинейтис 62), Соса (Бираги 81), Влашич, Карамо (Элмас 62), Адамс.

У хозяев значительное преимущество (66% владения мячом, 22:7 по ударам, 6:4 по точным ударам). Но победу они вырвали благодаря автоголу на 90-й минуте.

На 20-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля. Побега делает длинный пас вперед. Дан Ндой ушел от защитника и ударом с острого угла открыл счет 1:0.

На 37-й минуте гости провели скоростную контратаку "бокс ту бокс", которую ударом с разворота завершил Никола Влашич 1:1.

На 65-й минуте Эльиф Эльмас вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 1:2.

Через 5 минут Ндой реализовал пенальти 2:2.

На 90-й минуте Кастро делал передачу в штрафную на Ндоя. Арендованный у "Фиорентины" Кристиано Бираги неловко прервал передачу, отправив мяч в угол своих ворот 3:2.