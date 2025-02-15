Удаление Беллингема. "Реал" не смог обыграть "Осасуну". Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" не смог обыграть "Осасуну" 1:1.

Леганес - Алавес 3:3

Дани Раба стал первым игроком "Леганеса", реализовавшим два пенальти в одном матче Ла Лиги.

Осасуна (Памплона) - Реал (Мадрид) 1:1

Родриго провел 250-й матч за мадридский "Реал".

"Реал" большую часть матча играл в меньшинстве. На 40-й минуте за споры с арбитром был удален Джуд Беллингем.

На 15-й минуте Вальверде прострелил. Килиан Мбаппе опередил защитника и отправил мяч под перекладину 0:1.

На 30-й минуте Орос пробил с линии штрафной. Мяч задел защитника. Куртуа сумел парировать мяч.

На 58-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти и повторил рекорд "Осасуны" по голам в матчах Ла Лиги (57). Рекорд установил Сабино Андонегуи.