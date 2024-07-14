Художественная гимнастика. Кубок вызова. Израильтянки завоевали еще три медали
время публикации: 14 июля 2024 г., 20:10 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 20:10
В Клуж-Напоке, Румыния, завершился этап Кубка вызова по художественной гимнастике.
Накануне израильтянки завоевали две бронзовые медали в многоборье: индивидуальном (Дарья Атаманов) и групповом.
Сегодня израильтянки завоевали еще три медали в отдельных упражнениях.
Дарья Атаманов стала чемпионкой в упражнениях с обручем.
Она завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами.
Израильтянки стали чемпионками в упражнении "Пять обручей".
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