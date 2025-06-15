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Начался клубный чемпионат мира по футболу. Первый не забитый пенальти

Футбол
время публикации: 15 июня 2025 г., 06:49 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 06:57
В стартовом матче "Аль-Ахли" и "Интер Майами" голов не забили
AP Photo/Lynne Sladky

В США начался клубный чемпионат мира по футболу. В стартовом матче "Аль-Ахли" и "Интер Майами" голов не забили.

Команды создали немало голевых моментов. Отлично сыграли вратари: Мохамед Эль Шенауи (Аль-Ахли) и аргентинец Оскар Устари (Интер).

Статистическое преимущество у хозяев (55% владения мячом, 13:11 по ударам, 10:4 по угловым).

Точнее по воротам били египтяне 8:5.

В первые 10 минут египтяне дважды выходили один на один, но обыграть Устари не сумели. На 30-й минуте гости забили. Гол не засчитан - положение "вне игры".

На 43-й минуте египтяне не реализовали пенальти. Устари парировал мяч после удара Трезеге.

На 45-й минуте Месси с углового закрутил мяч в створ. Вратарь парировал мяч. На 51-й минуте Альенде бил с близкого расстояния. Эль-Шенауи мяч отбил.

На 64-й минуте мяч после удара Месси задел штангу и попал в сетку с внешней стороны. На 85-й минуте Месси навесил. Пике нанес удар головой. Вратарь отбил мяч, летевший под перекладину. На 6-й минуте компенсированного времени Месси нанес обводящий удар. Мяч от руки вратаря попал в перекладину.

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