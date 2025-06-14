Юниорский чемпионат Европы. Англичане и норвежцы сыграли вничью
время публикации: 14 июня 2025 г., 19:11 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 19:11
В матче первого тура группового турнира юниорского чемпионата Европы (спортсмены до 19 лет) сборные Англии и Норвегии сыграли вничью 2:2.
Англичане больше владели мячом (70%).
Соперники нанесли по 11 ударам по воротам. Точнее были англичанек 5:4. При этом опаснее атаковали норвежцы.
На 11-й минуте Том Уотсон (Сандерленд) вывел англичан вперед.
На 18-й минуте Александр Россинг-Лилесит (Гамбург) сравнял счет 1:1. На 45-й минуте Сондре Гранас (Мельде) вывел норвежцев вперед 1:2.
На 80-й минуте Микки Мур (Тоттенхэм) реализовал пенальти 2:2.
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