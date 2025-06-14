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Юниорский чемпионат Европы. Англичане и норвежцы сыграли вничью

Футбол
время публикации: 14 июня 2025 г., 19:11 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 19:11
Юниорский чемпионат Европы. Англичане и норвежцы сыграли вничью
AP Photo/Jose Breton

В матче первого тура группового турнира юниорского чемпионата Европы (спортсмены до 19 лет) сборные Англии и Норвегии сыграли вничью 2:2.

Англичане больше владели мячом (70%).

Соперники нанесли по 11 ударам по воротам. Точнее были англичанек 5:4. При этом опаснее атаковали норвежцы.

На 11-й минуте Том Уотсон (Сандерленд) вывел англичан вперед.

На 18-й минуте Александр Россинг-Лилесит (Гамбург) сравнял счет 1:1. На 45-й минуте Сондре Гранас (Мельде) вывел норвежцев вперед 1:2.

На 80-й минуте Микки Мур (Тоттенхэм) реализовал пенальти 2:2.

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