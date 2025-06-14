Молодежный чемпионат Европы. Неудачная замена привела к поражению

В первом матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу испанцы победили сборную Румынии 2:1.

Турнир (спортсмены до 21 года) проходит в Словакии.

У испанцев, которые были близки к поражению, подавляющее преимущество (76% владения мячом, 23:7 по ударам, 7:3 по точным ударам, 11:2 по угловым).

На 4-й минуте бывший нападающий "Фиорентины" Луис Мунтяну (ЧФР, Клуж-Напока) открыл счет 0:1.

На 26-й минуте испанцы могли отыграться, но Матео Джозеф (Лидс) не реализовал пенальти.

На 76-й минуте на замену вышел Владислав Бланута (Университа Крайова). На 84-й минуте он был удален.

Испанцы воспользовались численным преимуществом. На 85-й минуте Микель Хаурегисар (Атлетик, Бильбао) сравнял счет 1:1. Через 3 минуты бывший нападающий "Барселоны" Роерто Фернандес Хаэн (Брага, в прошлом сезоне на правах аренды играл за Эспаньол) забил победный гол.