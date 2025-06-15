x
15 июня 2025
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июня 2025
|
15 июня 2025
|
последняя новость: 10:32
15 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лучший игрок стартового матча клубного чемпионата мира - Оскар Устари, отразивший пенальти

Футбол
время публикации: 15 июня 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 09:59
Лучший игрок стартового матча клубного чемпионата мира - Оскар Устари, отразивший пенальти
AP Photo/Lynne Sladky

В стартовом матче клубного чемпионата мира "Интер Майами" и "Аль-Ахли" сыграли вничью 0:0.

Лучшим игроком матча признан вратарь американского клуба Оскар Устари.

Он совершил восемь сэйвов и отразил пенальти.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2025

Юниорский чемпионат Европы. Голландцы разгромили немцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2025

Начался клубный чемпионат мира по футболу. Первый не забитый пенальти
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025

Молодежный чемпионат Европы. Неудачная замена привела к поражению
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025

Юниорский чемпионат Европы. Англичане и норвежцы сыграли вничью