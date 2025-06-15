Лучший игрок стартового матча клубного чемпионата мира - Оскар Устари, отразивший пенальти
время публикации: 15 июня 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 09:59
В стартовом матче клубного чемпионата мира "Интер Майами" и "Аль-Ахли" сыграли вничью 0:0.
Лучшим игроком матча признан вратарь американского клуба Оскар Устари.
Он совершил восемь сэйвов и отразил пенальти.
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