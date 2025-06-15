Лучший игрок стартового матча клубного чемпионата мира - Оскар Устари, отразивший пенальти

В стартовом матче клубного чемпионата мира "Интер Майами" и "Аль-Ахли" сыграли вничью 0:0.

Лучшим игроком матча признан вратарь американского клуба Оскар Устари.

Он совершил восемь сэйвов и отразил пенальти.