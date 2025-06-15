Юниорский чемпионат Европы. Голландцы разгромили немцев
время публикации: 15 июня 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 08:03
В последнем матче первого тура юниорского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет) голландцы разгромили немцев 3:0.
Турнир проходит в Румынии.
"Оранжевые" больше владели мячом (57%).
По воротам чаще били немцы 23:12.
Соперники нанесли по 6 точных ударов.
Два гола голландцы забили в компенсированное время.
Первые два гола забил Аюб Уфкир (Спарта, Роттердам). На третьей минуте компенсированного времени отличился Кис Смит (АЗ Алкмаар).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2025