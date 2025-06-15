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Юниорский чемпионат Европы. Голландцы разгромили немцев

Футбол
время публикации: 15 июня 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 08:03
Юниорский чемпионат Европы. Голландцы разгромили немцев
AP Photo/Matthias Schrader

В последнем матче первого тура юниорского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет) голландцы разгромили немцев 3:0.

Турнир проходит в Румынии.

"Оранжевые" больше владели мячом (57%).

По воротам чаще били немцы 23:12.

Соперники нанесли по 6 точных ударов.

Два гола голландцы забили в компенсированное время.

Первые два гола забил Аюб Уфкир (Спарта, Роттердам). На третьей минуте компенсированного времени отличился Кис Смит (АЗ Алкмаар).

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