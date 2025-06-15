Грузины проиграли французам. Результаты матчей молодежного чемпионата Европы

В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 21 года).

Франция - Грузия 3:2

На 35-й минуте Матис Тель (Тоттенхэм) реализовал пенальти 1:0.

На 76-й минуте Георгий Абуашвили (Колхети 1913) сравнял счет. На 84-й минуте Саба Сазонов (Эмполи) вывел сборную Грузии вперед 1:2.

На 89-й минуте Жоанн Лепенан (Лион, в прошлом сезоне на правах аренды играл за Нант) сравнял счет 2:2. На 12-й минуте компенсированного времени победный гол забил Тьерно Барри (Вильярреал).

Португалия - Польша 5:0

Словакия - Италия 0:1

Преимуществом владели хозяева (56% владения мячом, 13:10 по ударам).

Точнее по воротам били гости 2:1.

Победный гол на 7-й минуте забил бывший игрок "Челси" Чезаре Касадеи (Торино).