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Юниорский и юношеский чемпионат Европы по самбо. Израильтяне завоевали 9 медалей

время публикации: 15 мая 2024 г., 08:44 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 08:51
Юниорский и юношеский чемпионат Европы по самбо. Израильтяне завоевали 9 медалей
AP Photo/Anna Szilagyi

В Белграде проходит юношеский и юниорский (спортсмены до 18 и до 20 лет) чемпионаты Европы по самбо. В турнире приняли участие 523 спортсмена из 29 стран.

В качестве гостя на соревнованиях присутствовал легендарный российский боец ММА Федор "Последний император" Емельяненко.

Женскую сборную Израиля тренирует Алиса Шлезингер.

Чемпионом Европы стал Яир Ципора (юниоры, весовая категория до 71 кг). Чемпионкой в весовой категории до 72 кг стала Шакед Нисимян.

Серебряную медаль завоевал Владимир Полоцкий (юноши, свыше 98 кг). В юниорском чемпионате он завоевал бронзовую медаль.

Бронзовые медали завоевали Идан Иглицки (юниоры, весовая категория до 58 кг), Владимир Полоцкий (юниоры, свыше 98 кг), Офек Йом Тов (юниоры, женщины, до 50 кг), Елизавета Ковалев (юниоры, женщины, до 65 кг), Шалев Харель (юниоры, до 58 кг), Сапир Шиндлер (юниоры, женщины, до 59 кг).

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