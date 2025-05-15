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Новости израильского трансферного рынка

Футбол
время публикации: 15 мая 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 14:37
Новости израильского трансферного рынка
AP Photo/Darko Vojinovic

Лидер и капитан тель-авивского "Маккаби" Эран Заави уйдет из клуба по окончании сезона.

Его заявление в соцсетях было неоднозначно воспринято болельщиками команды как несвоевременное.

Ожидается, что в ближайшее время полузащитник хайфского "Маккаби" Лиор Рефаэлов объявит, что завершает карьеру по окончании сезона.

Накануне появилась информация, что Диа Саба покинет хайфский "Маккаби".

Сегодня футболист выступил с опровержением. У него действующий контракт с клубом. Он призвал болельщиков пользоваться проверенной информацией, а не слухами.

Полузащитник хайфского "Апоэля" Итамар Ной, одно из открытий этого сезона, согласовал условия двухлетнего контракта с тель-авивским "Маккаби".

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