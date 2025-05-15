Новости израильского трансферного рынка
время публикации: 15 мая 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 14:37
Лидер и капитан тель-авивского "Маккаби" Эран Заави уйдет из клуба по окончании сезона.
Его заявление в соцсетях было неоднозначно воспринято болельщиками команды как несвоевременное.
Ожидается, что в ближайшее время полузащитник хайфского "Маккаби" Лиор Рефаэлов объявит, что завершает карьеру по окончании сезона.
Накануне появилась информация, что Диа Саба покинет хайфский "Маккаби".
Сегодня футболист выступил с опровержением. У него действующий контракт с клубом. Он призвал болельщиков пользоваться проверенной информацией, а не слухами.
Полузащитник хайфского "Апоэля" Итамар Ной, одно из открытий этого сезона, согласовал условия двухлетнего контракта с тель-авивским "Маккаби".
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