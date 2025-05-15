Защитник "Реала" замешан в сексуальный скандал. Возбуждено уголовное дело
время публикации: 15 мая 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 12:50
Против защитника "Реала" Рауля Асенсио суд возбудил уголовное дело, сообщает The New York Times.
Футболиста и трех его партнеров по молодежной команде мадридского "Реала" обвиняют в записи и распространении интимного видео несовершеннолетней девушки.
Видео было записано в 2023 году.
Мать пострадавшей сказала, что один из футболистов записал видео с ее 16-летней дочерью. А затем рассылал видео через мессенджер.
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