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Спорт

Защитник "Реала" замешан в сексуальный скандал. Возбуждено уголовное дело

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 15 мая 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 12:50
Защитник "Реала" замешан в сексуальный скандал. Возбуждено уголовное дело
AP Photo/Joan Monfort

Против защитника "Реала" Рауля Асенсио суд возбудил уголовное дело, сообщает The New York Times.

Футболиста и трех его партнеров по молодежной команде мадридского "Реала" обвиняют в записи и распространении интимного видео несовершеннолетней девушки.

Видео было записано в 2023 году.

Мать пострадавшей сказала, что один из футболистов записал видео с ее 16-летней дочерью. А затем рассылал видео через мессенджер.

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