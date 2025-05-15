Мбаппе побил рекорд ди Стефано. Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 15 мая 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 10:35
Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Испании. "Реал" победил "Мальорку" 2:1.
Алавес - Валенсия 1:0
Отрыв "Алавеса" от зоны вылета 4 очка.
Вильярреал - Леганес 3:0
"Леганес" остается в зоне вылета.
"Вильярреал" борется за место в Лиге чемпионов.
Реал (Мадрид) - Мальорка 2:1
Островитяне выигрывали до 68-й минуты. Счет сравнял Килиан Мбаппе и стал рекордсменом "Реала" по количеству голов в дебютном сезоне - 28 голов в матчах чемпионата. В 1953-54 годах Альфредо ди Стефано забил 27 голов.
"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня, если победит в дерби.
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