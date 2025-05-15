Мбаппе побил рекорд ди Стефано. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Испании. "Реал" победил "Мальорку" 2:1.

Алавес - Валенсия 1:0

Отрыв "Алавеса" от зоны вылета 4 очка.

Вильярреал - Леганес 3:0

"Леганес" остается в зоне вылета.

"Вильярреал" борется за место в Лиге чемпионов.

Реал (Мадрид) - Мальорка 2:1

Островитяне выигрывали до 68-й минуты. Счет сравнял Килиан Мбаппе и стал рекордсменом "Реала" по количеству голов в дебютном сезоне - 28 голов в матчах чемпионата. В 1953-54 годах Альфредо ди Стефано забил 27 голов.

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня, если победит в дерби.