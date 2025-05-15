Карло Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии
время публикации: 15 мая 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 07:44
26 мая Карло Анчелотти станет новым главным тренером сборной Бразилии.
Он станет первым постоянным иностранным главным тренером сборной Бразилии, сообщаетSky Sports.
В июне сборная Бразилии проводит матчи отборочного турнира чемпионата мира против сборных Парагвая и Эквадора.
В заявлении Бразильской конфедерации футбола говорится "исторический момент, когда вместе начинают работу пятикратные чемпионы мира и легендарный Карло Анчелотти".
Карло Анчелотти - один из наиболее титулованных тренеров европейского клубного футбола. Раньше он не работал со сборными.
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