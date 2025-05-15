Карло Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии

26 мая Карло Анчелотти станет новым главным тренером сборной Бразилии.

Он станет первым постоянным иностранным главным тренером сборной Бразилии, сообщаетSky Sports.

В июне сборная Бразилии проводит матчи отборочного турнира чемпионата мира против сборных Парагвая и Эквадора.

В заявлении Бразильской конфедерации футбола говорится "исторический момент, когда вместе начинают работу пятикратные чемпионы мира и легендарный Карло Анчелотти".

Карло Анчелотти - один из наиболее титулованных тренеров европейского клубного футбола. Раньше он не работал со сборными.