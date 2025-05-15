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Спорт

Карло Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 15 мая 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 07:44
Карло Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии
AP Photo/Jose Breton

26 мая Карло Анчелотти станет новым главным тренером сборной Бразилии.

Он станет первым постоянным иностранным главным тренером сборной Бразилии, сообщаетSky Sports.

В июне сборная Бразилии проводит матчи отборочного турнира чемпионата мира против сборных Парагвая и Эквадора.

В заявлении Бразильской конфедерации футбола говорится "исторический момент, когда вместе начинают работу пятикратные чемпионы мира и легендарный Карло Анчелотти".

Карло Анчелотти - один из наиболее титулованных тренеров европейского клубного футбола. Раньше он не работал со сборными.

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