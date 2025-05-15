Сын Роберта Крафта может стать совладельцем хайфского "Маккаби"
время публикации: 15 мая 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 19:41
Группа американских еврейских бизнесменов хочет приобрести 50% акций футбольного клуба "Маккаби" (Хайфа), сообщает ONE со ссылкой на источники в еврейской общине США.
Несколько месяцев назад представитель инвесторов приезжал в Израиль.
По данным издания, "сделка в зачаточном состоянии", но "интерес предметный".
Самый известный из инвесторов Джонатан Крафт, сын миллиардера Роберта Крафта.
Джонатан Крафт работает в компании отца. Он занимал руководящие должности в футбольном клубе (американский футбол) "Нью Ингленд Пэтриотс", который принадлежит семье Крафт с 1994 года.
Он также один из руководителей клуба MLS "Нью Ингленд Революшн".
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