Сын Роберта Крафта может стать совладельцем хайфского "Маккаби"

Группа американских еврейских бизнесменов хочет приобрести 50% акций футбольного клуба "Маккаби" (Хайфа), сообщает ONE со ссылкой на источники в еврейской общине США.

Несколько месяцев назад представитель инвесторов приезжал в Израиль.

По данным издания, "сделка в зачаточном состоянии", но "интерес предметный".

Самый известный из инвесторов Джонатан Крафт, сын миллиардера Роберта Крафта.

Джонатан Крафт работает в компании отца. Он занимал руководящие должности в футбольном клубе (американский футбол) "Нью Ингленд Пэтриотс", который принадлежит семье Крафт с 1994 года.

Он также один из руководителей клуба MLS "Нью Ингленд Революшн".