Легендарный израильский полузащитник Лиор Рефаэлов объявил о завершении карьеры.

Он продолжит работу в скаутском отделе "Маккаби" (Хайфа).

С 2023 года он выступал за хайфский "Маккаби". За этот же клуб он выступал в 2004-11 годах. В составе "зеленых" Лиор Рефаэлов трехкратный чемпион Израиля.

В 2011-23 годах полузащитник выступал в Бельгии: за "Брюгге" (двукратный чемпион Бельгии, обладатель Кубка Бельгии" (2015 года), "Роял Антверп" (обладатель Кубка Бельгии 2020 года) и "Андерлехт".

Лиор Рефаэлов признавался лучшим футболистом Израиля сезона 2010-11 годов, лучшим игроком бельгийского чемпионата 2020 года.

В 2007-17 годах он выступал за сборную Израиля.