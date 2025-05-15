Лиор Рефаэлов объявил о завершении карьеры
время публикации: 15 мая 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 16:45
Легендарный израильский полузащитник Лиор Рефаэлов объявил о завершении карьеры.
Он продолжит работу в скаутском отделе "Маккаби" (Хайфа).
С 2023 года он выступал за хайфский "Маккаби". За этот же клуб он выступал в 2004-11 годах. В составе "зеленых" Лиор Рефаэлов трехкратный чемпион Израиля.
В 2011-23 годах полузащитник выступал в Бельгии: за "Брюгге" (двукратный чемпион Бельгии, обладатель Кубка Бельгии" (2015 года), "Роял Антверп" (обладатель Кубка Бельгии 2020 года) и "Андерлехт".
Лиор Рефаэлов признавался лучшим футболистом Израиля сезона 2010-11 годов, лучшим игроком бельгийского чемпионата 2020 года.
В 2007-17 годах он выступал за сборную Израиля.
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