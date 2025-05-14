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Спорт

Американский олимпийский чемпион оказался замешан в секс-скандал

Полиция
Скандалы в спорте
Знаменитые спортсмены
Вольная борьба
время публикации: 14 мая 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 12:25
Американский олимпийский чемпион оказался замешан в секс-скандал
AP Photo/Matias Delacroix, File

Кайл Снайдер, чемпион олимпиады 2016 года по вольной борьбе, был задержан в ходе операции полиции по борьбе с проституцией, сообщает "Исраэль а-Йом".

В Коламбусе в рамках операции по борьбе с предоставлением сексуальных услуг полиция разместила соответствующие объявления. На одно из них откликнулся спортсмен.

29-летний спортсмен договорился о встрече с девушкой и был задержан полицией.

Ему грозит штраф до 500 долларов или тюремное заключение сроком до 60 дней.

В ходе операции в Коламбусе были задержаны 16 мужчин.

Кайл Снайдер (весовая категория до 97 кг) - чемпион Олимпиады 2016 года, серебряный призер олимпиады 2020 года, трехкратный чемпион мира.

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