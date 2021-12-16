Умер чемпион ФРГ по футболу

15 декабря на 83-м году жизни умер известный немецкий футболист Ганс Кюпперс, сообщаетRevier Sport.

Три недели назад он перенес инсульт.

Ганс Кюпперс играл в полузащите клубов "Шварц-Вайс Эссен" (обладатель Кубка Германии 1959 года), "1860 Мюнхен" (чемпион ФРГ 1966 года, обладатель Кубка Германии 1964 года, финалист Кубка УЕФА 1965 года), "Нюрнберг", "Сваровски Тироль" (Ваттенс, Австрия), "Иннсбрук", "Лугано".

В 1962-67 годах он был игроком сборной ФРГ.