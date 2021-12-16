Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 11:57

Умер чемпион ФРГ по футболу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Финал Кубка УЕФА 1965 года. "Вест Хэм" победил "Мюнхен 1860"

15 декабря на 83-м году жизни умер известный немецкий футболист Ганс Кюпперс, сообщаетRevier Sport.

Три недели назад он перенес инсульт.

Ганс Кюпперс играл в полузащите клубов "Шварц-Вайс Эссен" (обладатель Кубка Германии 1959 года), "1860 Мюнхен" (чемпион ФРГ 1966 года, обладатель Кубка Германии 1964 года, финалист Кубка УЕФА 1965 года), "Нюрнберг", "Сваровски Тироль" (Ваттенс, Австрия), "Иннсбрук", "Лугано".

В 1962-67 годах он был игроком сборной ФРГ.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
Умер чемпион Англии по футболу
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
Умер 39-летний бывший футболист сборной Катара
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 декабря 2021
Умер известный советский футболист
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 декабря 2021
Умер последний победитель чемпионата мира по футболу 1954 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:57 Умер чемпион ФРГ по футболу
11:27 Водный марафон в Абу-Даби. Победил немец. Израильтянин на 30-м месте
11:12 Жеребьевка Лиги наций. Сборная Израиля в третьей корзине дивизиона В
10:53 Александр Овечкин повторил рекорд Дэйва Андрейчука. Результаты матчей
10:08 Гол Лиэля Абады. Удаление бывшего защитника "Рубина". Победа "Селтика"
09:25 Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков
08:25 Дубль Холанна. Даббур забил. "Хоффенхайм" спасся
07:50 Чемпионат мира по гандболу. Россиянки проиграли в четвертьфинале
07:33 "Арсенал" победил в дерби. Ляказетт не реализовал пенальти. Результаты матчей
06:47 УНИКС разгромил ЦСКА, "Олимпиакос" - "Баварию"
Загрузка...