Умер чемпион ФРГ по футболу
15 декабря на 83-м году жизни умер известный немецкий футболист Ганс Кюпперс, сообщаетRevier Sport.
Три недели назад он перенес инсульт.
Ганс Кюпперс играл в полузащите клубов "Шварц-Вайс Эссен" (обладатель Кубка Германии 1959 года), "1860 Мюнхен" (чемпион ФРГ 1966 года, обладатель Кубка Германии 1964 года, финалист Кубка УЕФА 1965 года), "Нюрнберг", "Сваровски Тироль" (Ваттенс, Австрия), "Иннсбрук", "Лугано".
В 1962-67 годах он был игроком сборной ФРГ.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 03 декабря 2021
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