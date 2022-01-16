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NEWSru.co.il :: Спорт16 января 2022 г., 10:13

Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам

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Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам

В Венгрии и Словакии проходит чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев 23:22.

Чехия - Босния и Герцеговина 27:19

Франция - Украина 36:23

Северная Македония - Черногория 24:28

Словакия - Литва 31:26


Хорватия - Сербия 23:20

Норвегия - Россия 22:23

Словения - Дания 23:34

Испания - Швеция 32:28

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