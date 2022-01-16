Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам
В Венгрии и Словакии проходит чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев 23:22.
Чехия - Босния и Герцеговина 27:19
Франция - Украина 36:23
Северная Македония - Черногория 24:28
Словакия - Литва 31:26
Хорватия - Сербия 23:20
Норвегия - Россия 22:23
Словения - Дания 23:34
Испания - Швеция 32:28
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// NEWSru.co.il // Спорт // 13 января 2022
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне победили литовцев, украинцы проиграли сербам
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне победили литовцев, украинцы проиграли сербам