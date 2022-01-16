Новак Джокович будет депортирован из Австралии. Его заменит Сальваторе Карузо
Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Новака Джоковича. Суд признал правомочным повторное аннулирование визы сербского теннисиста.
Теннисист заявил, что не будет подавать повторную апелляцию. В любом случае, это лишено спортивного смысла - первая игра Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии должна была состояться завтра.
ВВС приводит заявление сильнейшего теннисиста мира. Новак Джокович заявляет, что разочарован решением суда, и сейчас он намерен отдохнуть, прежде чем делать какие-то новые заявления.
"Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в связи с моим отъездом из страны", - говорится в заявлении. - " Я хотел бы поблагодарить мою семью, друзей, команду, сторонников, фанатов и моих соотечественников-сербов за вашу постоянную поддержку. Вы все были для меня большим источником силы".
Новак Джокович будет депортирован из Австралии, сообщает The Guardian.
В основной сетке Открытого чемпионата Австралии его заменит итальянец Сальваторе Карузо.
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