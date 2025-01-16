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Открытый чемпионат Австралии. Юбилейные победы Свитолиной и Ястремской

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 16 января 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 11:32
Открытый чемпионат Австралии. Юбилейные победы Свитолиной и Ястремской
AP Photo/Seth Wenig

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина победила американку Кэролайн Долехайд 6:1, 6:4.

Это сотая победа Элины в матчах турниров "Большого шлема". Она рекордсменка Украины по количеству победных матчей на мэйджорах. На втором месте Леся Цуренко - 38 побед.

Бразильянка Майя Хаддад разгромила россиянку Эрику Андрееву 6:2, 6:3. Немецкая теннисистка Ева Лис (уроженка Киева) обыграла Варвару Грачеву (Франция) 6:2, 3:6, 6:4.

Елена Рыбакина (Казахстан) разгромила американку Иву Йович 6:0, 6:3. Юлия Путинцева (Казахстан) не сотавила шансов китаянке Шуай Женг 6:2, 6:1.

Вторая ракетка мира полька Ига Швентек разгромила словачку Ребекку Шрамкову 6:0, 6:2.

Украинка Даяна Ястремская одержала 20-ю победу в матчах турниров "Большого шлема", разгромив Данку Ковинич (Черногория) 6:0, 6:1.

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