Новак Джокович и Карлос Алькарас вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии легендарный сербский теннисист Новак Джокович победил португальца Жайме Фарию 6:1, 6:7, 6:3, 6:2.

Португалец Нуну Боржес обыграл австралийца Джордана Томпсона 6:3, 6:2, 6:4.

Чех Иржи Легечка выиграл первый сет 6:3. Во втором он вел в счете 3:1. Француз Уго Гастон отказался от продолжения борьбы.

Бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас уверенно обыграл японца Йосихито Нисиоку 6:0, 6:1, 6:4.

Чех Томаш Махач проиграв первый и третий сеты, сумел победить американца Рейлли Опелку 3:6, 7:6, 6:7, 7:6, 6:4.