x
15 января 2025
|
последняя новость: 13:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2025
|
15 января 2025
|
последняя новость: 13:37
15 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Новак Джокович и Карлос Алькарас вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Знаменитые спортсмены
Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 15 января 2025 г., 13:18 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 13:18
Новак Джокович и Карлос Алькарас вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Vincent Thian

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии легендарный сербский теннисист Новак Джокович победил португальца Жайме Фарию 6:1, 6:7, 6:3, 6:2.

Португалец Нуну Боржес обыграл австралийца Джордана Томпсона 6:3, 6:2, 6:4.

Чех Иржи Легечка выиграл первый сет 6:3. Во втором он вел в счете 3:1. Француз Уго Гастон отказался от продолжения борьбы.

Бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас уверенно обыграл японца Йосихито Нисиоку 6:0, 6:1, 6:4.

Чех Томаш Махач проиграв первый и третий сеты, сумел победить американца Рейлли Опелку 3:6, 7:6, 6:7, 7:6, 6:4.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2025

Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2025

Победа Александра Зверева. Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2025

Рейтинг WTA перед Открытым чемпионатов Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2025

Рейтинг АТР перед Открытым чемпионатов Австралии