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Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Результаты матчей

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 12 января 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 18:04
Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Результаты матчей
AP Photo/Vincent Thian

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила американку Слоан Стивенс 6:3, 6:2.

Датчанка Клара Таусон обыграла чешку Линду Носкову 5:7, 6:3, 6:4. Хорватка Донна Векич победила француженку Диану Перри 6:4, 6:4.

Пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь (Китай) победила румынку Анку Алексию Тодони 7:6, 6:1.

17-летняя россиянка Мирра Андреева обыграла чешку Марн Бузкову 6:3, 6:3.

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