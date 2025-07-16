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Спорт

Умерла известная советская фигуристка, семикратная чемпионка Эстонии

Знаменитые спортсмены
Фигурное катание
время публикации: 16 июля 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 08:03
Умерла известная советская фигуристка, семикратная чемпионка Эстонии
AP Photo/Charles Krupa

15 июля на 88-м году жизни умерла известная советская фигуристка Анне Шарашкин, сообщают эстонские СМИ.

Вместе с Пеэтером Лауром она - шестикратная чемпионка Эстонской ССР в танцах на льду. Эстонская пара заняла четвертое место в чемпионате СССР в 1967 году.

В 1956 году Анне Шарашкин стала чемпионкой Эстонской ССР в одиночных танцах на льду.

По окончании карьеры спортсменки она работала судьей на международных соревнованиях фигуристов.

В 1975-2010 годах Анне Шарашкин была членом правления Союза конькобежцев Эстонии. В 1992-95 годах - генеральным секретарем этой организации.

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