Умерла известная советская фигуристка, семикратная чемпионка Эстонии
время публикации: 16 июля 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 08:03
15 июля на 88-м году жизни умерла известная советская фигуристка Анне Шарашкин, сообщают эстонские СМИ.
Вместе с Пеэтером Лауром она - шестикратная чемпионка Эстонской ССР в танцах на льду. Эстонская пара заняла четвертое место в чемпионате СССР в 1967 году.
В 1956 году Анне Шарашкин стала чемпионкой Эстонской ССР в одиночных танцах на льду.
По окончании карьеры спортсменки она работала судьей на международных соревнованиях фигуристов.
В 1975-2010 годах Анне Шарашкин была членом правления Союза конькобежцев Эстонии. В 1992-95 годах - генеральным секретарем этой организации.
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