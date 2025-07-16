Умерла известная советская фигуристка, семикратная чемпионка Эстонии

15 июля на 88-м году жизни умерла известная советская фигуристка Анне Шарашкин, сообщают эстонские СМИ.

Вместе с Пеэтером Лауром она - шестикратная чемпионка Эстонской ССР в танцах на льду. Эстонская пара заняла четвертое место в чемпионате СССР в 1967 году.

В 1956 году Анне Шарашкин стала чемпионкой Эстонской ССР в одиночных танцах на льду.

По окончании карьеры спортсменки она работала судьей на международных соревнованиях фигуристов.

В 1975-2010 годах Анне Шарашкин была членом правления Союза конькобежцев Эстонии. В 1992-95 годах - генеральным секретарем этой организации.