Умер известный фигурист, чемпион СССР

18 июня на 69-м году жизни умер известный советский фигурист Константин Кокора, сообщает ТАСС.

Он умер после продолжительной болезни.

Константин Кокора - чемпион СССР 1979 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР, чемпион Универсиады 1981 года.

В 1974 году он первым из советских фигуристов сделал в одной программе три тройных прыжка, в том числе тройной риттбергер.