Умер известный фигурист, чемпион СССР
время публикации: 20 июня 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 09:27
18 июня на 69-м году жизни умер известный советский фигурист Константин Кокора, сообщает ТАСС.
Он умер после продолжительной болезни.
Константин Кокора - чемпион СССР 1979 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР, чемпион Универсиады 1981 года.
В 1974 году он первым из советских фигуристов сделал в одной программе три тройных прыжка, в том числе тройной риттбергер.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 января 2025