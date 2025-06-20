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Спорт

Умер известный фигурист, чемпион СССР

Фигурное катание
время публикации: 20 июня 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 09:27
Умер известный фигурист, чемпион СССР
AP Photo/Charles Krupa

18 июня на 69-м году жизни умер известный советский фигурист Константин Кокора, сообщает ТАСС.

Он умер после продолжительной болезни.

Константин Кокора - чемпион СССР 1979 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР, чемпион Универсиады 1981 года.

В 1974 году он первым из советских фигуристов сделал в одной программе три тройных прыжка, в том числе тройной риттбергер.

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