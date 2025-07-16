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Спорт

Лука Модрич перешел в "Милан"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 16 июля 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 10:10
Лука Модрич перешел в "Милан"
AP Photo/Adam Hunger

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич продолжит карьеру в "Милане", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Он подписал однолетний контракт.

Один из самых титулованных футболистов Европы перешел в "Милан" на правах свободного агента.

В 2012-25 годах он был игроком мадридского "Реала".

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