Лука Модрич перешел в "Милан"

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич продолжит карьеру в "Милане", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Он подписал однолетний контракт.

Один из самых титулованных футболистов Европы перешел в "Милан" на правах свободного агента.

В 2012-25 годах он был игроком мадридского "Реала".