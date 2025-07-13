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MLS. Дубль Месси, гол израильтянина

Футбол
время публикации: 13 июля 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 13:57
MLS. Дубль Месси, гол израильтянина
AP Photo/Lynne Sladky

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" победил "Нешвилл" 2:1.

Интер Майами - Нешвилл 2:1

Оба мяча в ворота гостей забил Лионель Месси. Это его 169-й дубль в карьере.

Гол в ворота хозяев забил воспитанник берлинской "Герты" Хани Мухтар.

Шарлотт - Нью-Йорк Сити 2:0

На 14-й минуте счет открыл израильский форвард Идан Токломати. Это его четвертый гол в этом чемпионате.

На 81-й минуте отличился Кервин Андерс Кальдерон-Варгас.

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