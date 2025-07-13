MLS. Дубль Месси, гол израильтянина
время публикации: 13 июля 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 13:57
В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" победил "Нешвилл" 2:1.
Интер Майами - Нешвилл 2:1
Оба мяча в ворота гостей забил Лионель Месси. Это его 169-й дубль в карьере.
Гол в ворота хозяев забил воспитанник берлинской "Герты" Хани Мухтар.
Шарлотт - Нью-Йорк Сити 2:0
На 14-й минуте счет открыл израильский форвард Идан Токломати. Это его четвертый гол в этом чемпионате.
На 81-й минуте отличился Кервин Андерс Кальдерон-Варгас.
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