Определился соперник киевлян. "Жальгирис" вылетел. Результаты матчей Лиги чемпионов
Состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов вышли "Хамрун Спартанс", "Кайрат", "Линкольн Ред Импс", "Мальме", Купс, "Рига", "Дрита", "Шкендия", "Стяуа", "Брейдаблик", "Ноа" и "Зриньски".
Напомним, во втором квалификационном раунде тель-авивский "Маккаби" сыграет с "Пафосом".
Хамрун Спартанс (Мальта) - Жальгирис (Вильнюс, Литва) 2:0 ( первый матч 0:2) (по пенальти 11:10)
Мальтийцы во втором раунде сыграют с "Динамо" (Киев).
Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Олимпия (Любляна, Словения) 2:0 (1:1)
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Викингур (Фарерские острова) 1:0 (3:2)
Мальме (Швеция) - Иберия 1999 (Грузия) 3:1 (3:1)
Милсами (Молдова) - КуПС (Куопио, Финляндия) 0:0 (0:1)
Рига (Латвия) - Левадия (Таллинн, Эстония) 1:0 (1:0)
Дифферданж (Люксембург) - Дрита (Косово) 2:3 (0:1)
Шкендия (Македония) - ТНС (Уэльс) 2:1 (дополнительное время) (основное время 1:1) (первый матч 0:0)
Интер Эскальдес (Андорра) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 2:1 (1:3)
Брейдаблик (Исландия)- Эгнатия (Андорра) 5:0 (0:1)
Будучность (Подгорица, Черногория) - Ноа (Армения) 2:2 (0:1)
Зриньски (Босния и Герцеговина) - Виртус (Сан-Марино) 2:1 (2:0)