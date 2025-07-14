Финал клубного чемпионата мира. "Челси" разгромил ПСЖ

В США завершился клубный чемпионат мира по футболу, впервые проводившийся в новом формате.

В финале "Челси" разгромил ПСЖ 3:0.

"Аристократы" уверенно переиграли соперника. Парижане провели худший матч за последнее время.

В первые полчаса два гола забил Коул Палмер.

На 43-й минуте отличился Жоау Педру 3:0.

На 86-й минуте ПСЖ остался в меньшинстве. Жоау Невеш схватил Кукурклью за волосы.