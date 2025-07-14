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Финал клубного чемпионата мира. "Челси" разгромил ПСЖ

Футбол
время публикации: 14 июля 2025 г., 06:44 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 06:44
Финал клубного чемпионата мира. "Челси" разгромил ПСЖ
AP Photo/Jacquelyn Martin

В США завершился клубный чемпионат мира по футболу, впервые проводившийся в новом формате.

В финале "Челси" разгромил ПСЖ 3:0.

"Аристократы" уверенно переиграли соперника. Парижане провели худший матч за последнее время.

В первые полчаса два гола забил Коул Палмер.

На 43-й минуте отличился Жоау Педру 3:0.

На 86-й минуте ПСЖ остался в меньшинстве. Жоау Невеш схватил Кукурклью за волосы.

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