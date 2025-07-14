Финал клубного чемпионата мира. "Челси" разгромил ПСЖ
время публикации: 14 июля 2025 г., 06:44 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 06:44
В США завершился клубный чемпионат мира по футболу, впервые проводившийся в новом формате.
В финале "Челси" разгромил ПСЖ 3:0.
"Аристократы" уверенно переиграли соперника. Парижане провели худший матч за последнее время.
В первые полчаса два гола забил Коул Палмер.
На 43-й минуте отличился Жоау Педру 3:0.
На 86-й минуте ПСЖ остался в меньшинстве. Жоау Невеш схватил Кукурклью за волосы.
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