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Лучшие бомбардиры и игроки клубного чемпионата мира

Футбол
время публикации: 16 июля 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 10:29
Лучшие бомбардиры и игроки клубного чемпионата мира
AP Photo/Jacquelyn Martin

"Челси" стал победителем клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в США.

Лучшими бомбардирами турнира стали Анхель ди Мария (Бенфика), Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), Серу Гирасси (Боруссия, Дортмунд), Маркос Леонардо (Аль-Хиляль), забившие по 4 мяча.

Лучшим игроком чемпионата признан Коул Палмер (Челси).

Лучшим молодым игроком признан Дезире Дуэ (ПСЖ).

Лучшим вратарем - Роберт Санчес (Челси).

Приз за честную игру получила "Бавария".

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