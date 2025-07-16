Лучшие бомбардиры и игроки клубного чемпионата мира

"Челси" стал победителем клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в США.

Лучшими бомбардирами турнира стали Анхель ди Мария (Бенфика), Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), Серу Гирасси (Боруссия, Дортмунд), Маркос Леонардо (Аль-Хиляль), забившие по 4 мяча.

Лучшим игроком чемпионата признан Коул Палмер (Челси).

Лучшим молодым игроком признан Дезире Дуэ (ПСЖ).

Лучшим вратарем - Роберт Санчес (Челси).

Приз за честную игру получила "Бавария".