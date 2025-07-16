Лучшие бомбардиры и игроки клубного чемпионата мира
время публикации: 16 июля 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 10:29
"Челси" стал победителем клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в США.
Лучшими бомбардирами турнира стали Анхель ди Мария (Бенфика), Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), Серу Гирасси (Боруссия, Дортмунд), Маркос Леонардо (Аль-Хиляль), забившие по 4 мяча.
Лучшим игроком чемпионата признан Коул Палмер (Челси).
Лучшим молодым игроком признан Дезире Дуэ (ПСЖ).
Лучшим вратарем - Роберт Санчес (Челси).
Приз за честную игру получила "Бавария".
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