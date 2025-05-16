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Спорт

ФИБА продлила отстранение России и Беларуси

Баскетбол
Хоккей
время публикации: 16 мая 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 09:59
ФИБА продлила отстранение России и Беларуси
AP Photo/David Zalubowski

Исполком Международной федерации баскетбола принял решение продлить отстранение российских и белорусских команд до августа 2025 года, сообщает сайт ФИБА.

В августе состоится заседание исполкома ФИБА, на котором будет рассмотрен вопрос продления отстранения России и Беларуси.

Сборные и клубы России и Беларуси были отстранены от соревнований под эгидой ФИБА в 2022 году после нападения России на Украину.

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