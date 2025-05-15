НБА. Эдвардс и Рэндл установили рекорд. "Миннесота" вышла в полуфинал

Вторым полуфиналистом плэй-офф НБА стала "Миннесота Тимбервулвз".

Бстон Селтикс - Нью-Йорк Никс 127:102 (счет в серии 2:3)

Лидеры "Бостона" набрали на двоих 60 очков: Деррик уайт (34 + 3 подбора + 2 передачи), Джайлен Браун (26 + 8 подборов + 12 передач).

Миннесота Тимбервулвз - Голден Стэйт Уорриорз 121:110 (4:1)

Впервые в истории "Миннесоты" сразу два игрока в среднем набирали более 25 очков за игру в серии плэй-офф. В матчах против "воинов" отличились Энтони Эдвардс и Джулиус Рэндл.