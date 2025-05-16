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Спорт

Американский баскетболист арестован в Индонезии. Ему угрожает смертная казнь

Баскетбол
Наркотики
время публикации: 16 мая 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 09:15
Американский баскетболист арестован в Индонезии. Ему угрожает смертная казнь
AP Photo/Kostas Tsironis

Американский баскетболист Джаред Шоу, выступающий за индонезийский клуб "Тангеранг Хоукс", арестован в Индонезии, сообщает BasketNews.

Он арестован за попытку контрабанды конфет с марихуаной из Таиланда.

В аэропорту Сукарно-Хатта были обнаружены 20 посылок, в которых были 870 г кофет с марихуаной.

Баскетболист признался в употреблении наркотиков. Полиция подозревает, что он собирался распространять наркотики среди других спортсменов.

Джареду Шоу предъявлены обвинения в попытке контрабанды, хранении и распространении наркотиков.

По индонезийскому законодательству ему может грозить 20-летнее тюремное заключение, пожизненное заключение или смертная казнь.

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