Американский баскетболист арестован в Индонезии. Ему угрожает смертная казнь

Американский баскетболист Джаред Шоу, выступающий за индонезийский клуб "Тангеранг Хоукс", арестован в Индонезии, сообщает BasketNews.

Он арестован за попытку контрабанды конфет с марихуаной из Таиланда.

В аэропорту Сукарно-Хатта были обнаружены 20 посылок, в которых были 870 г кофет с марихуаной.

Баскетболист признался в употреблении наркотиков. Полиция подозревает, что он собирался распространять наркотики среди других спортсменов.

Джареду Шоу предъявлены обвинения в попытке контрабанды, хранении и распространении наркотиков.

По индонезийскому законодательству ему может грозить 20-летнее тюремное заключение, пожизненное заключение или смертная казнь.