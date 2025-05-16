Американский баскетболист арестован в Индонезии. Ему угрожает смертная казнь
время публикации: 16 мая 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 09:15
Американский баскетболист Джаред Шоу, выступающий за индонезийский клуб "Тангеранг Хоукс", арестован в Индонезии, сообщает BasketNews.
Он арестован за попытку контрабанды конфет с марихуаной из Таиланда.
В аэропорту Сукарно-Хатта были обнаружены 20 посылок, в которых были 870 г кофет с марихуаной.
Баскетболист признался в употреблении наркотиков. Полиция подозревает, что он собирался распространять наркотики среди других спортсменов.
Джареду Шоу предъявлены обвинения в попытке контрабанды, хранении и распространении наркотиков.
По индонезийскому законодательству ему может грозить 20-летнее тюремное заключение, пожизненное заключение или смертная казнь.
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