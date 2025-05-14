НБА."Портленд Трйэл Блэйзерс" выставлен на продажу

Распорядители имущества бывшего владельца клуба "Портленд Трэйл Блэйзерс" Пола Аллена выставили клуб на продажу,. сообщают американские СМИ.

Пол Аллен умер в 2018 году.

В заявлении фонда Paul Allen Trust говорится, что процесс продажи будет продолжаться на протяжении сезона 2025-26 годов. Деньги от продажи пойдут на благотворительность.

Одним из возможных покупателей СМИ называют основателя Nike Пола Найта, который в 2022 году обращался с предложением о покупке клуба.

В этом сезоне "Портленд Трэйл Блэйзерс" одержал 36 побед, занял 12-е место в Западной конференции. Последний раз команда выходила в плэй-офф НБА в 2021 году.

Напомним, в "Портленд Трэйл Блэйзерс" выступает израильский форвард Дени Авдия.