"Вашингтон" вылетел. Результаты матчей кубка Стэнли
время публикации: 16 мая 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 08:35
"Каролина Харикейнз" вышла в полуфинал Кубка Стэнли, выбив из розыгрыша "Вашингтон Кэпиталз".
Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харикейнз 1:3(счет в серии 1:4)
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 23 минуты. Показатель -2.
В этом матче за "Каролину" дебютировал в НХЛ Александр Никишин.
Виннипег Джетс - Даллас Старз 4:0 (2:3)
Две шайбы забросил Николай Элерс.
Отразил 22 броска и совершил шутаут Коннор Хеллебайк.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2025