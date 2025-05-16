"Вашингтон" вылетел. Результаты матчей кубка Стэнли

"Каролина Харикейнз" вышла в полуфинал Кубка Стэнли, выбив из розыгрыша "Вашингтон Кэпиталз".

Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харикейнз 1:3(счет в серии 1:4)

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 23 минуты. Показатель -2.

В этом матче за "Каролину" дебютировал в НХЛ Александр Никишин.

Виннипег Джетс - Даллас Старз 4:0 (2:3)

Две шайбы забросил Николай Элерс.

Отразил 22 броска и совершил шутаут Коннор Хеллебайк.