x
15 мая 2025
|
последняя новость: 20:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 мая 2025
|
15 мая 2025
|
последняя новость: 20:26
15 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Первые покеры турнира

Хоккей
время публикации: 15 мая 2025 г., 20:06 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 20:12
Чемпионат мира по хоккею. Первые покеры турнира
Чемпионат мира по хоккею. Первые покеры турнира

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Финны разгромили сборную Словении 9:1.

Финляндия - Словения 9:1

Четыре шайбы забросил Эли Толванен (Сиэтл Кракен).

Швейцария - Германия 5:1

Четыре шайбы забросил Cвен Андригетто (Цюрих).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2025

"Эдмонтон" вышел в полуфинал кубка Стэнли. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2025

Норвежцы дали бой фавориту. Результаты матчей чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2025

Известный российский хоккеист попал в аварию в Дубае
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2025

Кубок Стэнли. Хет-трик Гранлунда. "Виннипег" близок к вылету