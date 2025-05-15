Чемпионат мира по хоккею. Первые покеры турнира

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Финны разгромили сборную Словении 9:1.

Финляндия - Словения 9:1

Четыре шайбы забросил Эли Толванен (Сиэтл Кракен).

Швейцария - Германия 5:1

Четыре шайбы забросил Cвен Андригетто (Цюрих).