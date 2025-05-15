Чемпионат мира по хоккею. Первые покеры турнира
время публикации: 15 мая 2025 г., 20:06 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 20:12
В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Финны разгромили сборную Словении 9:1.
Финляндия - Словения 9:1
Четыре шайбы забросил Эли Толванен (Сиэтл Кракен).
Швейцария - Германия 5:1
Четыре шайбы забросил Cвен Андригетто (Цюрих).
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