"Эдмонтон" вышел в полуфинал кубка Стэнли. Результаты матчей
время публикации: 15 мая 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 08:10
Первым полуфиналистом Кубка Стэнли стал "Эдмонтон Ойлерз".
Торонто Мейпл Лифс - Флорида Пантерз 1:6 (счет в серии 2:3)
Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерз 0:1 (овертайм) (1:4)
Победный гол на 68-й минуте забил Каспари Капанен.
Шутаут совершил Стюарт Скиннер, отразивший 24 броска.
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 21 минуту. Показатель 0.
Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман отыграл 21 минуту. Показатель 0.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2025