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Спорт

"Эдмонтон" вышел в полуфинал кубка Стэнли. Результаты матчей

Хоккей
НХЛ
время публикации: 15 мая 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 08:10
Победный гол на 68-й минуте забил Каспари Капанен
AP Photo/John Locher

Первым полуфиналистом Кубка Стэнли стал "Эдмонтон Ойлерз".

Торонто Мейпл Лифс - Флорида Пантерз 1:6 (счет в серии 2:3)

Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерз 0:1 (овертайм) (1:4)

Победный гол на 68-й минуте забил Каспари Капанен.

Шутаут совершил Стюарт Скиннер, отразивший 24 броска.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 21 минуту. Показатель 0.

Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман отыграл 21 минуту. Показатель 0.

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