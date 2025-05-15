Норвежцы дали бой фавориту. Результаты матчей чемпионата мира по хоккею
время публикации: 15 мая 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 06:50
В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Американцы победили норвежцев 6:5 в овертайме.
Словакия - Франция 2:1
После финальной сирены произошла драка.
США - Норвегия 6:5 (овертайм)
На 27-й минуте счет был 5:1 в пользу сборной США.
По 3 шайбы забили Стин Сольберг (Норвегия, Анахайм Дакс) и Тейдж Томпсон (США, Баффало Сейбрз).
Казахстан - Дания 1:5
Две шайбы забросил Александр Труе (Модо, Швеция).
Швеция - Латвия 6:0
Отразил 20 бросков и совершил шутаут Самюэль Эрссон (Филадельфия Флайерз).
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