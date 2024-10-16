НХЛ. Два очка еврейского "дьявола". Гол Чикрана
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" разгромила "Ванкувер" 4:1. "Сан-Хосе" по буллитам проиграл "Далласу" 2:3. "Сиэтл" в гостях разгромил "Нешвилл" 7:3.
Каролина Хурикейнз - Нью-Джерси Дэвилз 4:2
Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз отыграл 21 минуту и набрал 2 (1 + 1) очка.
Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз 3:4
Хозяева вели в счете 1:0 и 2:1.
Три очка (1 + 2) набрал форвард "Флориды" Сэм Рэйнхарт.
Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 12 минут 44 секунды (2 минуты штрафа).
Тампа-Бей Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс 4:1
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 26 минут 29 секунд. Показатель -2.
Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 4:2
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 19 минут 37 секунд. Он забросил четвертую шайбу в ворота гостей.
Даллас Старз - Сан-Хосе Шаркс 3:2 (буллиты)
Все шайбы были заброшены во втором периоде. "Акулы" вели в счете 1:0 и 2:1.
Победный буллит забросил Уайетт Джонсон.
Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 16 минут. Показатель -1.
Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 23 минуты 26 секунд. Показатель 1.
Нешвилл Прэдейторз - Сиэтл Кракен 3:7
После первого периода 2:2, второго - 3:3.
Калгари Флэймз - Чикаго Блэк Хоукс 3:1
Две шайбы забросил Мэтт Коронато.
Эдмонтон Ойлерз - Филадельфия Флайерз 4:3 (овертайм)
"Филадельфия" после первого периода вела в счете 2:0, второго - 3:2.
Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 21 минуту. Показатель 1.