НХЛ. Два очка еврейского "дьявола". Гол Чикрана

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" разгромила "Ванкувер" 4:1. "Сан-Хосе" по буллитам проиграл "Далласу" 2:3. "Сиэтл" в гостях разгромил "Нешвилл" 7:3.

Каролина Хурикейнз - Нью-Джерси Дэвилз 4:2

Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз отыграл 21 минуту и набрал 2 (1 + 1) очка.

Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз 3:4

Хозяева вели в счете 1:0 и 2:1.

Три очка (1 + 2) набрал форвард "Флориды" Сэм Рэйнхарт.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 12 минут 44 секунды (2 минуты штрафа).

Тампа-Бей Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс 4:1

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 26 минут 29 секунд. Показатель -2.

Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 4:2

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 19 минут 37 секунд. Он забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

Даллас Старз - Сан-Хосе Шаркс 3:2 (буллиты)

Все шайбы были заброшены во втором периоде. "Акулы" вели в счете 1:0 и 2:1.

Победный буллит забросил Уайетт Джонсон.

Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 16 минут. Показатель -1.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 23 минуты 26 секунд. Показатель 1.

Нешвилл Прэдейторз - Сиэтл Кракен 3:7

После первого периода 2:2, второго - 3:3.

Калгари Флэймз - Чикаго Блэк Хоукс 3:1

Две шайбы забросил Мэтт Коронато.

Эдмонтон Ойлерз - Филадельфия Флайерз 4:3 (овертайм)

"Филадельфия" после первого периода вела в счете 2:0, второго - 3:2.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 21 минуту. Показатель 1.