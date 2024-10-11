НХЛ. 12 минут штрафа Цукера. 800-я голевая передача Малкина. Хет-трик Копитара
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" одержал волевую победу над "Монреалем" 6:4. "Питтсбург" в гостях разгромил "Детройт" 6:3.
Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенз 6:4
Канадцы вели в счете 1:0 и 2:1.
По 3 очка (1 + 2) набрали хоккеисты "Бостона" Коул Кепке (1 июля перешел из "Тампа-Бей Лайтнингс") и Элиас Линдхольм (летом перешел из "Ванкувер Кэнакс").
Ворота "Бостона" защищал еврейский голкипер Джереми Суэйман, совершивший 20 сэйвов.
Баффало Сейбрз - Лос-Анджелес Кингз 1:3
В первом периоде при счете 0:0 Райан Маклеод (Баффало, 5 июля перешел из "Эдмонтон Ойлерз") не реализовал буллит.
Игроки хозяев в третьем периоде дважды наказывались 10-минутным штрафом, в том числе еврейский нападающий Джейсон Цукер. Всего в этом матче он набрал 12 минут штрафа.
Три шайбы забросил Анже Копитар.
Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мейпл Лифс 2:4
Гости мощно начали матч и на 15-й минуте вели в счете 3:0.
Еврейский форвард хозяев Джек Хью отыграл 23 минуты 28 секунд. 2 минуты штрафа. Показатель 0.
Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз 3:1
На 11-й минуте канадцы вели в счете 2:0.
Две шайбы забросил немецкий форвард Тим Штюцле.
Нью-Йорк Айлендерс - Юта 4:5 (овертайм)
Дебютант одержал вторую победу подряд.
"Островитяне" вели в счете 1:0, 3:2, 4:3.
Победный гол на 63-й минуте забросил Дилан Гюнтнер. Он во втором матче подряд делает дубль.
Детройт Ред Уингз - Питтсбург Пингвинз 3:6
Хозяева вели в счете 1:0.
3 (2 + 1) очка набрал Алекс ДеБринкат (Детройт).
Евгений Малкин (Питтсбург) сделал 2 результативные передачи. На его счету 800 результативных передач в матчах НХЛ.
Миннесота Уайлд - Коламбус Блю Джекетс 3:2
3 (1 +2) очка набрал вернувшийся в строй после травмы Мэтью Болди.
Нешвилл Прэдейторз - Даллас Старз 3:4
Первый период 0:0, второй 1:4.
Три результативных передачи сделал форвард "Далласа" Логан Станковен.
Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 4:5 (овертайм)
После двух периодов "акулы" вели в счете 4:1.
Победную шайбу на 45-й секунде овертайма забросил Брейден Шенн.
Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 15 минут 27 секунд. Показатель 0.
Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 25 минут и сделал результативную передачу. Показатель "-1".