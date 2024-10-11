НХЛ. 12 минут штрафа Цукера. 800-я голевая передача Малкина. Хет-трик Копитара

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" одержал волевую победу над "Монреалем" 6:4. "Питтсбург" в гостях разгромил "Детройт" 6:3.

Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенз 6:4

Канадцы вели в счете 1:0 и 2:1.

По 3 очка (1 + 2) набрали хоккеисты "Бостона" Коул Кепке (1 июля перешел из "Тампа-Бей Лайтнингс") и Элиас Линдхольм (летом перешел из "Ванкувер Кэнакс").

Ворота "Бостона" защищал еврейский голкипер Джереми Суэйман, совершивший 20 сэйвов.

Баффало Сейбрз - Лос-Анджелес Кингз 1:3

В первом периоде при счете 0:0 Райан Маклеод (Баффало, 5 июля перешел из "Эдмонтон Ойлерз") не реализовал буллит.

Игроки хозяев в третьем периоде дважды наказывались 10-минутным штрафом, в том числе еврейский нападающий Джейсон Цукер. Всего в этом матче он набрал 12 минут штрафа.

Три шайбы забросил Анже Копитар.

Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мейпл Лифс 2:4

Гости мощно начали матч и на 15-й минуте вели в счете 3:0.

Еврейский форвард хозяев Джек Хью отыграл 23 минуты 28 секунд. 2 минуты штрафа. Показатель 0.

Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз 3:1

На 11-й минуте канадцы вели в счете 2:0.

Две шайбы забросил немецкий форвард Тим Штюцле.

Нью-Йорк Айлендерс - Юта 4:5 (овертайм)

Дебютант одержал вторую победу подряд.

"Островитяне" вели в счете 1:0, 3:2, 4:3.

Победный гол на 63-й минуте забросил Дилан Гюнтнер. Он во втором матче подряд делает дубль.

Детройт Ред Уингз - Питтсбург Пингвинз 3:6

Хозяева вели в счете 1:0.

3 (2 + 1) очка набрал Алекс ДеБринкат (Детройт).

Евгений Малкин (Питтсбург) сделал 2 результативные передачи. На его счету 800 результативных передач в матчах НХЛ.

Миннесота Уайлд - Коламбус Блю Джекетс 3:2

3 (1 +2) очка набрал вернувшийся в строй после травмы Мэтью Болди.

Нешвилл Прэдейторз - Даллас Старз 3:4

Первый период 0:0, второй 1:4.

Три результативных передачи сделал форвард "Далласа" Логан Станковен.

Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 4:5 (овертайм)

После двух периодов "акулы" вели в счете 4:1.

Победную шайбу на 45-й секунде овертайма забросил Брейден Шенн.

Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 15 минут 27 секунд. Показатель 0.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 25 минут и сделал результативную передачу. Показатель "-1".