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Отборочный матч чемпионата мира. Месси забил три гола и сделал две результативные передачи

время публикации: 16 октября 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 10:21
Отборочный матч чемпионата мира. Месси забил три гола и сделал две результативные передачи
AP Photo/Natacha Pisarenko

В матче десятого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года аргентинцы разгромили сборную Боливии 6:0.

На 19-й минуте боливийцы устроили "игру в треугольник" на своей половине поля. Лаутаро Мартинес мяч перехватил и вывел Лионеля Месси один на один 1:0.

На 43-й минуте Месси вышел один на один и сделал передачу. Лаутаро Мартинес отправил мяч в пустые ворота 2:0. На последних секундах первого тайма месси забросил мяч в штрафную. Хулиан Альварес принял мяч, обыграл защитника и довел счет до крупного 3:0.

На 69-й минуте Молина навесил. Тиагу Альмада головой отправил мяч в угол ворот 4:0.

На 84-й минуте Месси ворвался в штрафную и пробил в нижний угол 5:0. Через 2 минуты Лионель оформил хет-трик.

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