x
17 апреля 2025
|
последняя новость: 10:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 апреля 2025
|
17 апреля 2025
|
последняя новость: 10:15
17 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Арсенал" победил "Реал" в Мадриде и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 17 апреля 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 10:10
"Арсенал" победил "Реал" в Мадриде и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
AP Photo/Manu Fernandez

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Арсенал" в Мадриде победил "Реал" 2:1 и вышел в полуфинал.

В первом матче "канониры" победили 3:0.

Главной неожиданностью стала беспомощность грозной атаки "королевского клуба", забившей единственный гол в двух матчах после грубейшей ошибки обороны.

При владении мячом 66% хозяева нанесли всего 3 точных удара.

На 2-й минуте Мбаппе грудью сбросил мяч в ворота. Гол не засчитан - явный офсайд.

На 13-й минуте лондонцы не реализовали пенальти. Куртуа парировал мяч после удара Сака.

На 25-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Арсенала". Но после просмотра видеоповтора свое решение отменил.

На 65-й минуте Букайо Сака вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 0:1.

Через 2 минуты Салиба перед своей штрафной попытался обыграть Винисиуса Жуниора. Бразилец мяч отобрал и пробил в угол 1:1.

На третьей минуте компенсированного времени Габриэль Мартинелли вышел один на один 1:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2025

Полуфинальные пары Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 апреля 2025

Кенни Сайеф продлил договор с хайфским "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 апреля 2025

Погиб известный футболист, бывший лучший бомбардир чемпионата Турции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 апреля 2025

Криштиану Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"