"Арсенал" победил "Реал" в Мадриде и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Арсенал" в Мадриде победил "Реал" 2:1 и вышел в полуфинал.

В первом матче "канониры" победили 3:0.

Главной неожиданностью стала беспомощность грозной атаки "королевского клуба", забившей единственный гол в двух матчах после грубейшей ошибки обороны.

При владении мячом 66% хозяева нанесли всего 3 точных удара.

На 2-й минуте Мбаппе грудью сбросил мяч в ворота. Гол не засчитан - явный офсайд.

На 13-й минуте лондонцы не реализовали пенальти. Куртуа парировал мяч после удара Сака.

На 25-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Арсенала". Но после просмотра видеоповтора свое решение отменил.

На 65-й минуте Букайо Сака вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 0:1.

Через 2 минуты Салиба перед своей штрафной попытался обыграть Винисиуса Жуниора. Бразилец мяч отобрал и пробил в угол 1:1.

На третьей минуте компенсированного времени Габриэль Мартинелли вышел один на один 1:2.