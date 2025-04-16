Погиб известный футболист, бывший лучший бомбардир чемпионата Турции

Сегодня в Ханчжоу, Китай, упал с 11-го этажа и погиб известный габонский футболист Аарон Бупендза, сообщают французские СМИ.

28-летний нападающий выступал за клуб "Чжецзянь Профешнл".

Ранее форвард играл за клубы "Мунана", "Бордо", "Газелек", "По", "Тур", "Фейренсе" (Португалия), "Хатайспор" (лучший бомбардир чемпионата Турции 2020-21 годов), "Аль-Араби" (Доха), "Аш-Шабаб" (Эр-Рияд), "Цинциннати", "Рапид" (Бухарест).

В 2016-23 годах Аарон Бупендза был игроком сборной Габона. Он - участник Кубка африканских наций 2021 года.