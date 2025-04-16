Криштиану Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"

Легендарный футболист Криштиану Роналду договорился о продлении контракта с клубом "Аль-Наср" на два года, сообщает sport.ua.

Его цель - забить 1000 голов за карьеру.

Зарплата португальца составит 400 миллионов евро без учета бонусов.

В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 35 матчей, в которых забил 32 гола.