Криштиану Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"
время публикации: 16 апреля 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 13:09
Легендарный футболист Криштиану Роналду договорился о продлении контракта с клубом "Аль-Наср" на два года, сообщает sport.ua.
Его цель - забить 1000 голов за карьеру.
Зарплата португальца составит 400 миллионов евро без учета бонусов.
В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 35 матчей, в которых забил 32 гола.
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