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Спорт

Криштиану Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 16 апреля 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 13:09
Криштиану Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"
AP Photo/Armando Franca

Легендарный футболист Криштиану Роналду договорился о продлении контракта с клубом "Аль-Наср" на два года, сообщает sport.ua.

Его цель - забить 1000 голов за карьеру.

Зарплата португальца составит 400 миллионов евро без учета бонусов.

В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 35 матчей, в которых забил 32 гола.

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